В Москве планируют открыть рекордное количество ТЦ

В этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 29 торговых центров. Их совокупная площадь составит 391,4 тыс. кв. м. Число новых ТЦ превысит уровень 2024 года в 3,9 раза и станет самым высоким показателем с 2017 года, пишут «Ведомости».

С начала года в городе открыли пять новых торговых центров, в том числе Botanica Mall (площадью 28,5 тыс. кв. м), ЗУМ (19,5 тыс. кв. м), «АФИ Галерея» (14,7 тыс. кв. м) и «Место встречи «Витязь» (10,9 тыс. кв. м).

До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 24 торговых центра. В их числе восемь ТЦ, открытие которых перенесли с прошлого года. Так, будут запущены ТРЦ «Краски», Portal, West Mall, «Чкалов» и другие.

По словам экспертов, обеспеченность москвичей торговыми площадями может вырасти с 599 до 615 кв. м на человека. При этом будет повышаться вакантность в ТЦ. Так, по итогам первого квартала 27% площадей в новых торгцентрах столицы оказались вакантными. Это втрое больше среднего показателя по рынку.