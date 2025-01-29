В Москве начали закрываться магазины сети «Светофор»

В Москве могут закрыться несколько магазинов сети «Светофор». По четырем искам уже приняты решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщают «Ведомости».

Из материалов судов следует, что Роспотребнадзор выявил массу нарушений в работе магазинов сети. Например, в точке в Новокосине обнаружены тараканы, мухи и пищевая моль, мусор и грязь в загрузочном помещении. Пищевая и непищевая продукция хранились на одном стеллаже, на холодильном оборудовании не было термометров для контроля за температурным режимом. В другом магазине служба выявила просроченные товары.

Перовский районный суд на 90 суток приостановил деятельность магазина «Светофор» в Новокосине. Соответствующие постановления вынесены Тушинским районным судом, Симоновским и Нагатинским. Исходя из того, что иски подаются по месту расположения торговых точек, временно закрытыми могут оказаться не менее 12 магазинов в Москве. На сайте svetoformsk.ru всего числится 22 магазина сети в Москве. По данным картографических сервисов, некоторые из них уже не работают.

Некоторые магазины, иски по которым еще рассматриваются в судах, уже закрыты. Например, не работает магазин на ул. Боровой в районе Лефортово. Один из сотрудников сети организовал у магазина сбор подписей в поддержку его открытия.

Ранее сообщалось о закрытии магазинов «Светофор» и «Маяк» (также входят в сеть) и в других субъектах Федерации. Инициатором проверок сети стал депутат Госдумы Сергей Лисовский, который в конце декабря 2024 года направил соответствующее обращение в правительство. В нем он сообщал о многочисленных случаях продажи некачественной и небезопасной продукции.

По данным Infoline, за девять месяцев 2024 года выручка магазинов «Светофор» сократилась на 2,2% год к году до 286,3 млрд руб. Число магазинов также уменьшалось. Однако, по итогам девяти месяцев 2024 года «Светофор» занимал пятое место среди российских ретейлеров по выручке в рейтинге Infoline.