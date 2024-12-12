Оборот продуктовых сетей в России вырос на четверть

Совокупный оборот десяти крупных продуктовых ретейлеров увеличился за девять месяцев 2024 года на 24%, до 7,9 трлн руб. Текущее увеличение связано с ростом продуктовой инфляции, которая к третьему кварталу этого года в годовом выражении составила 9,5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

Непосредственно в третьем квартале общий оборот ритейлеров из топ-10 достиг 2,7 трлн руб. Динамика за аналогичные периоды прошлого года была ниже. Для сравнения, совокупная выручка за девять месяцев 2023 года выросла на 12,4% год к году.

За девять месяцев этого года самую высокую динамику роста выручки продемонстрировал сервис «Самокат»: его оборот вырос на 70%, до 160,5 млрд руб. Если учитывать выручку в натуральном выражении, то «Самокат» окажется в конце рейтинга. «Лента» также продемонстрировала высокую динамику роста оборота — на 58% год к году, до 624,4 млрд руб. Выручка «Вкусвилла» за девять месяцев 2024 года достигла 237,6 млрд руб., что на 30% больше год к году.

«Светофор», работающий в формате жесткого дискаунтера, продолжает терять покупателей из-за сокращения эффективности бизнес-процессов. Падение выручки за три квартала составило 2,2% год к году, до 286,3 млрд руб. Трафик «Светофора», по словам собеседников издания, перетекает в основном в «Чижик» — дискаунтеры, развиваемые X5 Group.

Общая выручка X5 Group, куда кроме «Чижика» также входят «Пятерочка» и «Перекресток», достигла 2,82 трлн руб., рост на 24,8% год к году. Это позволило компании возглавить топ-10 крупных продуктовых ретейлеров. Второе место — у «Магнита», чья выручка составила 2,2 трлн руб., что на 20,5% больше год к году.

Ранее сообщалось, что оборот рынка e-grocery вырос на 27%. По итогам 2024 года общая выручка операторов достигнет 1,28 трлн руб.