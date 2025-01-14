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14.01.2025 в 06:10

Роспотребнадзор готовится проверить «Светофор»

Проверки пройдут уже в конце января

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор» и гипермаркетов «Маяк», которые принадлежат «Светофор Групп». Обе сети работают в формате жесткого дискаунтера, сообщают «Известия».

По данным издания, такое поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров на основании обращения депутата Госдумы Сергея Лисовского. Депутат привел факты продаж ретейлером некачественной и небезопасной продукции. Например, поставщики сети фиксировали несоблюдение закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции, в том числе молочной.

По данным Лисовского, торговая сеть также недобросовестно ведет себя с поставщиками продукции. В частности, не оплачивает поставленные товары, пока не продаст их, а также возвращает партнерам продукцию с истекшим сроком годности.

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, нарушения обязательных требований у «Светофора» фиксируют с 2014 года, а в 2023 году во время внеплановых проверок столичных магазинов сети выявили грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и технических регламентов. Теперь в зону риска попали и другие дискаунтеры, работающие в одном сегменте со «Светофором», полагает он.

Ранее сообщалось, что «Светофор» продолжает терять покупателей из-за сокращения эффективности бизнес-процессов. Падение выручки за три квартала прошлого года составило 2,2% год к году, до 286,3 млрд руб.

Светофор
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