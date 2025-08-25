В «Москва-Сити» к концу года может освободиться 10% торговых площадей

К концу 2025 года уровень свободных торговых площадей в башнях делового центра «Москва-Сити» может составить 10%. В декабре 2024 года показатель был равен 5%, к началу июля — 6,8%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NF Group.

Рост вакантности связан с вводом новых торговых объектов: ретейл в офисных проектах появляется быстрее, чем рынок успевает его поглощать. Еще одной причиной эксперты называют закрытие инфраструктурных объектов. Так, в первом полугодии 2025 года на территории «Москва-Cити» перестали работать 37 площадок, начали работу 27. Чаще всего за отчетный период закрывались заведения общепита, предприятия сферы услуг, а также магазины одежды и аксессуаров, цветов и подарков.

В «Москва-Сити» слишком много отделений банков, кофеен и фудкортов, но недостаточно уникальных концепций, развлекательных форматов и сервисов, которые бы привлекали в деловой центр внешнюю аудиторию в вечернее время и выходные дни.

При этом в «Москва-Сити» поток пешеходов распределен неравномерно. В результате некоторые торговые точки являются менее проходимыми и непривлекательными для арендаторов.

В начале августа сообщалось, что свободных офисов в «Москва-Сити» почти не осталось. Вакантность офисных помещений в деловом центре составляет 1%.