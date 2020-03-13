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13.03.2020 в 07:05

В московской городской сети Wi-Fi впервые появится реклама

«МаксимаТелеком» выиграла конкурс на размещение

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«МаксимаТелеком» получила право продавать рекламу в городском Wi-Fi в Москве. Теперь в публичной сети в парках, библиотеках и музеях появится реклама, пишет «Коммерсант».

В феврале «МаксимаТелеком» подала единственную заявку на конкурс с минимальной ценой 9,4 млн руб., объявленный департаментом СМИ и рекламы Москвы, и выиграла его, предложив цену 10 млн руб. Компания обязуется в ближайшие два года выплатить в бюджет города эту сумму при использовании 15,7 тыс. подключенных точек (при изменении числа точек изменится и сумма). При этом до 10% размещений может занимать социальная реклама.

«Рекламная модель, по сути, сейчас тестируется, важно понять, насколько формат интересен рекламодателям», — отметил представитель департамента СМИ и рекламы Москвы.

Как считает Ольга Королькова, руководитель data- и performance-стратегии Havas Media (Россия) , сделка расширит возможности рекламодателей. «Появятся новые аудитории для таргетинга и расширится база пользователей для анализа аудитории. МТ-боксы (Wi-Fi ловушки) будут «видеть» больше пользователей в зоне действия. Это увеличит объём сегмента для передачи в рекламные кабинеты», — утверждает Королькова. Также она отметила, что стоимость привлечения одного посетителя с использованием таких Wi-Fi ловушек, по данным Havas Media, от 2 до 5 раз меньше, чем при стандартных настройках показа рекламы.

Рекламу будут показывать при авторизации в сети, ее размещение войдет в пакет для рекламодателей компании Квант  — совместного предприятия «Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком».

По оценке Dentsu Aegis Network , возможная годовая выручка от монетизации городского Wi-Fi в Москве с учетом базы в 12 млн подключений может составить 6−18 млн руб. Ценность партнерства именно в доступе к инфраструктуре данных по всему городу, считает директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов.

Напомним, в январе 2019 года «МаксимаТелеком» выиграла конкурс на статус единого оператора сети, получив контракт на 149,5 млн руб. В отличие от Wi-Fi на транспорте эта сеть не монетизировалась с помощью рекламы, хотя город это планировал. «МаксимаТелеком» при этом также выступает оператором сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга и в «Аэроэкспрессах», где также продает рекламу.

Havas Media (Россия) МаксимаТелеком Wi-Fi Квант
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