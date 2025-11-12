В креативной сфере стало меньше вакансий и больше резюме

Число вакансий в креативной сфере за год в России сократилось на 15%, а количество резюме выросло на 16%. Среди соискателей преобладают опытные специалисты. Многие из них имеют работу и вышли на рынок труда в поисках нового места с более высоким заработком и лучшими условиями. Кандидатов совсем без опыта много, но их доля незначительна на фоне вышедших на рынок труда профессионалов. Об этом говорится в исследовании SuperJob и Silver Mercury. Отчет есть в распоряжении Sostav.



Зарплаты в креативной отрасли растут, но более низкими темпами, чем в других сферах. За год в Москве зарплатные предложения в сфере «Маркетинг, реклама, PR» увеличились на 10%.



Среди линейных позиций в креативной сфере зарплаты быстрее росли у маркетологов (плюс 15% за год) и контент-менеджеров (плюс 11%).

Иван Живица, директор по маркетингу Silver Mercury:



Мы видим, как рынок труда в маркетинге становится более зрелым. Сокращение общего числа вакансий при одновременном росте зарплат — это явный сигнал: фокус смещается с количества на качество. Бизнес больше ценит опытных специалистов, способных решать сложные задачи и приносить измеримую пользу. Рост зарплатных предложений — это не просто тренд, а стратегическая необходимость для привлечения и удержания таких кадров.

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда в сфере креативных индустрий. Наибольший уровень доверия к ИИ наблюдается среди специалистов, чья работа связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы искусственного интеллекта — маркетологи. Половина из них считают использование искусственного интеллекта в работе гарантией высокого результата.

При этом компании чаще всего ждут навыков применения ИИ в работе от UI/UX-дизайнеров, менеджеров по маркетингу, продажам и работе с клиентами, product/project-менеджеров и графических дизайнеров.

Иван Живица, директор по маркетингу Silver Mercury:



Мы наблюдаем интересный парадокс: там, где креатив кажется исключительно человеческой территорией, ИИ воспринимается с каждым годом все лучше. Маркетологи, чья работа — чувствовать тренды, видят в нейросетях не угрозу, а инструмент, который выводит эффективность на новый уровень. Скорость адаптации к ИИ становится новым профессиональным фильтром: сегодня недостаточно быть просто специалистом — нужно быть специалистом, умеющим работать в симбиозе с технологиями.

Ранее 86% россиян назвали привлекательной работу в креативной сфере. Она дает возможность совмещать творчество и бизнес.