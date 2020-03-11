В конце марта России грозит дефицит гаджетов Apple

Падение курса рубля, которое поджидало россиян сразу по завершении весенних праздников, привело к росту спроса на технику от Apple, пишет «Коммерсант». Продажи смартфонов этой марки у отдельных ритейлеров с начала недели выросли на 49%.

Продавцы не исключают, что в самое ближайшее время россияне могут столкнуться с дефицитом некоторых устройств бренда. Нехватка гаджетов может привести к росту интереса к устройствам от конкурентов. Уже сейчас в сетях наблюдаются проблемы с наличием наиболее ходовых моделей наушников, смарт-часов и планшетов Apple.

Источник «Коммерсанта»: Если по некоторым категориям, включая наушники, производитель часто самостоятельно создает дефицит, то сейчас ситуация связана с ограничением поставок всего оборудования.

Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»): Сейчас продажи устройств идут в штатном режиме, но 9 марта в сети «Билайн» продажи смартфонов Samsung выросли на 45% по сравнению со 2 марта, а продажи смартфонов Apple увеличились на 49%.

Но сложно утверждать, что рост спроса на продукцию Apple вызван именно колебанием курса рубля, поскольку он пришелся на праздничные дни. Возможно, на интересе граждан сказалось именно это, а также различные скидки и акции. В МТС и «Связном» никаких необычных изменений спроса не заметили.

Ранее Apple ограничила поставки устройств по всему миру из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае. В этой стране расположено производство корпорации.

В январе текущего года продажи смартфонов показали взрывной рост. В деньгах рынок увеличился почти на четверть.