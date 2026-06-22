«WB Банк» запустил потребительское кредитование

«WB Банк» дал возможность физическим лицам оформлять потребительский кредит в мобильном приложении. Пользователи могут получить от 30 тыс. до 500 тыс. руб. на срок от 24 до 60 месяцев. Процентная ставка гарантирована на весь срок действия договора. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе РВБ.

Одобрение заявки и подписание документов происходит в мобильном приложении. Деньги поступают на счет клиента после завершения периода охлаждения, положенного по закону. Клиент может оплачивать этими деньгами покупки на Wildberries, других площадках и в магазинах, переводить средства себе и другим людям, снимать наличные в банкоматах.

Погашение кредита производится по графику (его можно посмотреть во вкладке «Кредиты» на главном экране раздела «WB Банка» в мобильном приложении). Сервис кредитования станет доступен пользователям по мере обновления приложения.

Георгий Горшков, глава финтеха РВБ и председатель правления «WB Банка»: Мы внимательно изучили потребности клиентов и поняли, что рынку не хватает по-настоящему честного и доступного кредита. Согласно данным «РВБ Исследования», основные критерии, по которым выбирают потребкредиты, — это уровень ставки и понятность условий. Люди устали от скрытых комиссий и больших платежей. В основе нашего подхода — простота, удобство и доступность. Мы одинаково относимся ко всем клиентам нашей экосистемы и предлагаем хорошие условия кредитования вне зависимости от сегмента. Сейчас наше предложение по ставке на несколько процентных пунктов лучше рынка, и мы ждем хорошего отклика от наших клиентов.

Ранее «WB Банк» запустил ТВ-кампанию.