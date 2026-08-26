В Индии запретили фастфуд в школах и в радиусе 50 метров

Суд в Индии запретил продажу фастфуда в школах и в радиусе 50 метров от школьных ворот. Решение Высокого суда Раджастана распространяется на продукты с высоким содержанием жира, сахара и соли — в том числе газированные напитки, чипсы и выпечку с трансжирами.

Суд сам инициировал разбирательство, обратив внимание на проблемы в школах, включая плохую инфраструктуру и продолжающуюся продажу вредной еды, несмотря на действующие с 2020 года правила безопасного и сбалансированного питания детей. Суд расширил предмет разбирательства и включил в него более широкий круг проблем, связанных с поколениями Z, Alpha и Beta. Так, кроме вопросов соблюдения действующих правил сбалансированного питания в школах, внимание уделялось растущему экранному времени, цифровой зависимости и влиянию технологий на детей.

Так, суд постановил, что школы должны создать комитеты по безопасности питания с участием учителей, родителей и учеников, а в столовых разместить меню с информацией о калорийности, составе и пищевой ценности продуктов. За соблюдением правил будут следить местные власти, включая проверки школ. ИИ и цифровое обучение суд не отвергает, но считает, что они не должны вытеснять базовые навыки — чтение, письмо от руки и самостоятельное мышление.

Решение Раджастана последовало за аналогичным шагом в других регионах страны, которые также поддержали ограничения на продажу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли в школах и в радиусе 50 метров от них.

В России запретить рекламу сладких напитков предложили в Общественной палате. А ученые настаивают на запрете рекламы фастфуда. Академики и депутаты обеспокоены ростом потребления вредной пищи.