В России предложили запретить рекламу фастфуда

В прошлом году в топе продуктов по объему продаж оказались чипсы, газировка, кондитерские изделия. В связи с этим ФИЦ питания предлагает ввести запрет на рекламу фастфуда и нездоровых снеков в дневное время, сообщает «Российская Газета».

По данным ФИЦ, потребление вредной еды в России растет внушительными темпами. В результате, диагноз «ожирение» ставится уже каждому четвертому взрослому и почти каждому десятому ребенку. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов отмечает, что расходы россиян на здоровые перекусы составили около 63 млрд руб., что значительно меньше по сравнению с тратами на вредные продукты. Например, сладкие газированные напитки принесли производителям 330 млрд руб, а чипсы — 240 млрд руб. В категории сладких газированных напитков лидирует «Кола».

Проблема ожирения становится все более актуальной: по данным академика РАН Дмитрия Никитюка, многие россияне не осознают серьезности проблемы и продолжают потреблять калории в избытке. Среди новых трендов выделяется рост потребления готовых блюд, которое приводит к тому, что потребители теряют контроль над своим рационом, так как производители все чаще определяют содержание нежелательных компонентов.

Академик Виктор Тутельян предлагает запретить рекламу нездоровой пищи для детей и внедрить обязательную маркировку продуктов с указанием содержания сахара, жира и соли. Он также предлагает указывать время, необходимое для сжигания калорий из высококалорийных закусок. «Ожирение легче предотвратить, чем лечить», — заключает он.

С аналогичным предложением ранее уже выступали депутаты. Так, в 2023 году депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ. В 2022 году депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ограничить в России показ рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий на телеканалах и других медианосителях для аудитории до 16 лет.