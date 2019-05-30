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30.05.2019 в 13:00

В IKEA появились гостиные из «Друзей» и «Симпсонов»

Шведский ритейлер воссоздал знаменитые комнаты из сериалов

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Вымышленные гостиные из сериалов «Симпсоны», «Очень странные дела» и «Друзья» стали реальностью в IKEA. Компания воссоздала легендарные локации с помощью своей мебели и элементов декора.

Кампания «Real Life Series» проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как отмечает сам ритейлер, создать эти комнаты было непросто, процесс занял несколько месяцев. Сотрудникам пришлось отсмотреть и сопоставить сотни предметов из каталога IKEA. Не менее сложным было решение и о тех сериалах, гостиные которых станут частью новой рекламной кампании бренда.

Винод Джаян, управляющий директор IKEA в ОАЭ, Катар, Египет и Оман:

Это ошеломляющий результат. Истинное свидетельство того, что с помощью IKEA можно воплотить в жизнь любую идею и фантазию.

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