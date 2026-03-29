В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы сладких напитков

В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает рекламу сахаросодержащих напитков. Под запрет могут попасть напитки с любыми видами сахаров, сиропов или меда, если содержание углеводов превышает 2 г на 100 мл.

Авторы инициативы предлагают запретить утверждения о том, что такие напитки улучшают физическое или эмоциональное состояние или утоляют жажду. Из рекламы также предлагается убрать упоминания о наличии в составе БАДов и витаминов, а любые обращения к несовершеннолетним окажутся под запретом.

Реклама сахаросодержащих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления. На радио оно должно длиться не менее 3-х секунд, а на телевидении и в кино — не менее 5-и секунд, при этом занимая как минимум 7% площади экрана.

Депутаты подчеркивают, что законопроект направлен на снижение воздействия рекламы на детей и подростков и на формирование у потребителей более осознанного подхода к выбору напитков с высоким содержанием сахара.

Ранее запретить рекламу сладких напитков предложили в Общественной палате. А ученые настаивают на запрете рекламы фастфуда. Академики и депутаты обеспокоены ростом потребления вредной пищи.