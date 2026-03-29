Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2026 в 15:32

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы сладких напитков

Депутаты предлагают убрать обращения к детям и заявления о пользе напитков с сахаром

В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает рекламу сахаросодержащих напитков. Под запрет могут попасть напитки с любыми видами сахаров, сиропов или меда, если содержание углеводов превышает 2 г на 100 мл.

Авторы инициативы предлагают запретить утверждения о том, что такие напитки улучшают физическое или эмоциональное состояние или утоляют жажду. Из рекламы также предлагается убрать упоминания о наличии в составе БАДов и витаминов, а любые обращения к несовершеннолетним окажутся под запретом.

Реклама сахаросодержащих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления. На радио оно должно длиться не менее 3-х секунд, а на телевидении и в кино — не менее 5-и секунд, при этом занимая как минимум 7% площади экрана.

Депутаты подчеркивают, что законопроект направлен на снижение воздействия рекламы на детей и подростков и на формирование у потребителей более осознанного подхода к выбору напитков с высоким содержанием сахара.

Ранее запретить рекламу сладких напитков предложили в Общественной палате. А ученые настаивают на запрете рекламы фастфуда. Академики и депутаты обеспокоены ростом потребления вредной пищи.

Госдума законопроект газировка Сахар
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.