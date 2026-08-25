В Госдуму внесли законопроект о семейном предпринимательстве

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий закрепить возможность отнесения семейных микропредприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые могут быть признаны социальными предприятиями. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили сенаторы Владимир Якушев, Николай Журавлев, Инна Святенко, Анатолий Артамонов и другие члены Совета Федерации, а также депутаты Госдумы. Поправки предлагается внести в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Согласно законопроекту, семейными могут признаваться микропредприятия, на которых не менее 50% работников являются близкими родственниками, а управление бизнесом осуществляет один из членов семьи. Для индивидуальных предпринимателей предлагается установить требование о работе в общем бизнесе как минимум двух членов одной семьи.

К категории родственников авторы инициативы предлагают отнести не только супругов, но и их родителей, детей, братьев и сестер, внуков, дедушек и бабушек, а также усыновителей и усыновленных. При этом микропредприятиями считаются компании со среднесписочной численностью не более 15 работников и годовым доходом не более 120 млн рублей без учета НДС.

По словам сенатора Инны Святенко, развитие семейного бизнеса и популяризация семейного предпринимательства предусмотрены Стратегией развития МСП до 2030 года. По ее словам, вопрос законодательного закрепления понятия «семейное предпринимательство» обсуждался на Форуме социальных инноваций регионов в 2025 году и вошел в рекомендации по итогам мероприятия.