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15.05.2025 в 06:10

В Госдуме предложили штрафовать за запрещенный контент в видеоиграх

Сумма может составлять от 400 тыс. до 5 млн рублей

В комитете Госдумы по безопасности готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за размещение в видеоиграх антироссийского и деструктивного контента, сообщают «Известия».

Автор документа, зампредседатель комитета, член партии «Единая Россия» Анатолий Выборный заявил, что видеоигры могут стать инструментом антироссийской пропаганды, однако в действующем законодательстве отсутствует прямой запрет на распространение подобного контента.

«Сетевые видеоигры в современном мире становятся инструментами антироссийской пропаганды в руках западных политиков. К сожалению, законодатель на это еще никак не отреагировал. Нет прямого запрета как на распространение противоправной, порочащей нашу страну и граждан информации, так и наказания за это», — сказал он.

Документом предлагается установить штрафы в размере от 400 тыс. до 5 млн руб., аналогичные предусмотренным статьей 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

Эксперт по видеоиграм отмечает, что видеоигры — это тоже форма искусства, поэтому к ним нужно относиться, как к книгам, фильмам, театральным постановкам. То есть в случае нарушения законодательства РФ видеоигра должна быть запрещена к распространению на территории страны.

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории России», однако в его нынешней редакции ответственности за публикацию деструктивного контента не предусмотрено. Он защитит детей и граждан от деструктивного контента в видеоиграх и «пропаганды чуждых ценностей».

Видеоигры
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