Госдума может принять закон о регулировании контента в видеоиграх до конца весенней сессии

До конца весенней сессии Госдума может принять законопроект, регулирующий разработку и распространение видеоигр в России. Документ предусматривает обязательную маркировку игр, информирующую пользователей о наличии жестокости, насилия и нецензурной лексики, а также требования к распространителям по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Ее слова приводит ТАСС.

Кроме того, по данным Останиной, в тот же период парламентарии рассмотрят законопроект о запрете пропаганды деструктивных идеологий в интернете. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отмечала, что важно закрепить в законодательстве понятие «деструктивный контент» и установить механизмы его ограничения.

Напомним, базовый закон «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 12 декабря 2024 года. В прошлом году в России был также запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.