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16.05.2025 в 10:20

В Госдуме предложили сделать выходными дни с 1 по 9 мая

Рабочие дни между майскими праздниками не дают гражданам полноценно отдохнуть

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Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение в Минтруд, в котором просит при формировании производственного календаря на 2026 год учесть возможность введения непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Антропенко отметил, что в его адрес регулярно поступают обращения граждан о необходимости непрерывности праздничных и выходных дней с 1 по 9 мая. В таком случае граждане имеют возможность полноценно отдохнуть.

Кроме того, некоторые работники отпрашиваются на дни между майскими праздниками, что не может не нервировать работодателей. Также депутат считает, что долгие выходные пойдут на пользу школьникам и студентам.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян проводят майские праздники на даче. Дома остается 53%, и лишь немногие отправляются в туристические поездки.

Выходные дни
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