В четырех индийских офисах Dentsu прошли обыски

Индийское Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) 1 сентября одновременно провело обыски в офисах Dentsu India в Мумбаи, Дели, Пуне и Бангалоре. Об этом сообщает Storyboard18 со ссылкой на источники.

Сотрудникам, которые находились в офисах к началу операции, необходимо было оставаться внутри помещений. В Мумбаи здание Dentsu окружили сотрудники ведомства. Причина обысков, а также информация о том, какие документы изучают следователи и допрашиваются ли сотрудники, пока не раскрываются.

У Dentsu India уже были столкновения с индийскими регуляторами. В декабре 2024 года власти проводили обыски в рамках дела Suumaya-Dentsu, связанного с предполагаемыми мошенническими действиями бывших сотрудников и третьих лиц. В марте 2025 года Dentsu оказалась среди медиагентств, в отношении которых Комиссия по конкуренции Индии провела обыски в рамках расследования предполагаемого сговора на рекламном рынке.

Весной этого года Dentsu был в числе рекламных холдингов, которые достигли соглашения с регуляторами США после обвинения в предполагаемом сговоре, связанном с внедрением стандартов «безопасности бренда» в цифровой рекламе.