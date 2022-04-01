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01.04.2022 в 08:00

В Белоруссии установили сбор с рекламодателей в пользу государственных СМИ

Он составит от 10 до 20% от стоимости рекламы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о развитии национальных СМИ. Согласно документу, устанавливается сбор с рекламодателей за размещение рекламы в пользу государственных СМИ Белоруссии.

Документ устанавливает сбор в размере 10% в случае размещения наружной рекламы и рекламы на транспорте и 20% в других случаях. Исключения составит социальная реклама, реклама на сайтах госорганов и государственных СМИ и в поддержку спортивных организаций.

В пресс-службе президента сообщили, что указ подписан «в целях обеспечения устойчивого экономического положения» средств массовой информации Белоруссии и производства «в необходимом объёме качественного белорусского контента».

В Белоруссии действует закон о СМИ, согласно которому СМИ, публикующие призывы к экстремизму, подлежат блокировке. СМИ не могут выкладывать результаты опросов на тему политики и общества, если у них не было специальной аккредитации на проведение таких опросов. Также нельзя публиковать гиперссылки на запрещенную информацию.

Белоруссия
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