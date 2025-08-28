Sostav.ru

28.08.2025 в 10:55

В App Store появилось новое приложение Сбербанка для инвестиций

Клиентам рекомендуется как можно скорее обновить приложение

Сбербанк выпустил официальное приложение для инвестиций DriveInvest, которое можно скачать в App Store. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Клиентам рекомендуют как можно быстрее установить приложение, пока его не удалили из App Store, и использовать только официальные версии, публикуемые через каналы кредитной организации.

Банк предостерегает от скачивания приложений из неизвестных источников, чтобы избежать мошенничества.

25 августа в App Store появилось приложение «Активы онлайн» для розничных клиентов Сбербанка, однако к вечеру оно стало недоступно.

Тогда отмечалось, что банк внедрил технологию бесконтактных платежей для владельцев iPhone — через Bluetooth Low Energy (BLE). Новый сервис получил название «Вжух». Платежи по Bluetooth стали доступны в обновленном приложении «Сбербанк Онлайн» («Активы онлайн»).

App Store DriveInvest
