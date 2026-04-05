05.04.2026 в 15:13

В Амстердаме представили первую в мире сумку из кожи динозавра

Материал для уникального аксессуара вырастили в лаборатории

1

В Амстердаме показали первую в мире сумку из так называемой «кожи тираннозавра». Над уникальным проектом работали бренд Enfin Levé, креативное агентство VML и биотехнологические компании The Organoid Company и Lab-Grown Leather.

Для создания материала ученые изучили остатки коллагена из окаменелости тираннозавра, восстановили его полную структуру с помощью искусственного интеллекта и в лаборатории произвели ДНК, запустив рост клеток, формирующих кожу. Полученный биоматериал передали бренду Enfin Levé, который превратил его в роскошную сумку.

Авторы проекта отмечают, что T‑Rex Bag — это не просто арт-объект, а попытка переосмыслить будущее индустрии: лабораторная кожа может стать устойчивой альтернативой традиционному производству и применяться не только в моде, но и в других отраслях премиальных товаров.

Презентация сумки прошла в музее Art Zoo в Амстердаме, где аксессуар показали на фоне реплики тираннозавра. После экспозиции сумку планируют выставить на аукцион с начальной ценой более $500 тыс.

