В АКАР утвердили пять новых подразделений

XXXV Ежегодная отчетно-перевыборная конференция Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР) состоялось 12 ноября. По ее итогам, в частности, было принято решение о добавлении трех новых комитетов и двух комиссий к структурным подразделениям ассоциации, а также утверждение их руководителей.

Так, в АКАР добавится комитет Influence Marketing, который возглавят Аполлинария Двуреченская, операционный директор Okkam Creative, и Антон Белашов, управляющий директор Content+ (Group4Media). Кроме того, в состав АКАР войдет комитет по новым медиа. Ее сопредседателями назначены Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media, Дмитрий Ларин, директор по трейд-маркетингу Okkam, и Маргарита Москалева, исполнительный директор PHD. Третий новый комитет АКАР — комитет по культуре. Его руководителями выбраны Люси Виноград, председатель Everal, и Антон Ефимов, управляющий директор OMD FUSE.

В составе подразделений ассоциации появятся две новые комиссии. Первая — комиссия по развитию стратегического сотрудничества со странами БРИКС+, председателем которой станет Олег Волкош, президент АО Медиа Плюс Групп.

Вторая — комиссия по развитию креативных индустрий, сопредседателями которой выбраны Елена Решетова, первый вице-президент АКАР, и Вячеслав Лащевский, председатель Совета директоров коммуникационной группы АГТ.

На конференции также утвердили новых руководителей текущих структурных подразделений АКАР:

Татьяна Маслова, вице-президент РоРе, — выбрана новым сопредседателем комитета креативных агентств.

Светлана Ермолаева, генеральный директор NAME, — выбрана новым сопредседателем комитета радио.

Екатерина Ерошкина, директор департамента маркетинга и аналитики ЕМГ, — выбрана новым сопредседателем комитета радио.

Сергей Коптев, президент РоРе, — выбран новым сопредседателем комиссии по этике.

Елена Заполь, заместитель главного управляющего директора по развитию бизнеса NMiGroup, — выбрана новым сопредседателем комиссии по работе с госкорпоративными заказчиками.

Владимир Бабков, генеральный директор ЭВЕРЕСТ — выбран сопредседателем комитета продавцов электронных СМИ.

Кроме того, согласно решению, принятому на заседании, на 2025 год секция юристов трансформируется в комиссию, ее руководителями остаются: Марианна Иванова, руководитель юридического управления ГПМ Радио, и Анна Овчинникова, директор по правовым вопросам Okkam.

На конференции был утвержден Совет АКАР на 2025 год, его состав будет вскоре опубликован на сайте ассоциации.