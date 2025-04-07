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18+
07.04.2025 в 18:55

Depot назначило нового исполнительного директора

Им стала бывший коммерческий директор агентства Анна Калиничева

Анна Калиничева

Анна Калиничева посвятила карьере в Depot уже восемь лет, став классическим примером клубного игрока. Свой путь в компании она начинала как New Biz, после чего возглавила отдел развития. Последние два года Анна Калиничева обеспечивала исполнение бюджета компании на позиции коммерческого директора. Обладает максимально широким диапазоном компетенций в коммуникационной индустрии и великолепным образованием.

После двухлетнего перерыва в Depot реактивировалась упраздненная в 2023 году позиция исполнительного директора.

Алексей Андреев, основатель и управляющий партнер Depot:

Такие кадровые изменения связаны с внедрением новых управленческих моделей и декомпозиции ответственности отделов и департаментов в Depot. Модный тренд на независимые треки юнитов агентства показал свои сильные и слабые стороны. Так, уже более трех лет в компании нет позиции Client Service Director, зато эффективно работают три отдельные команды клиентских менеджеров, управляемые групхедами, по сути — директорами группы проектов.

Эти и другие изменения в структуре управления, казалось бы, достаточно линейной компанией, связаны с профилем клиентских задач и прикладными компетенциями исполнителей. Depot оказывает нишевую, в общем портфеле коммуникационных задач, услугу. Агентство занимается созданием брендов, с фокусом на бренд-стратегиях, креативе, дизайне и веб-разработках. Степень кастомизации методик такова, что даже дизайнеры в студиях имеют свою узкую профориентацию.

Позиция исполнительного директора в Depot четко ориентирована на управление обширным корпусом директоров подразделений компании, а также на контроль за исполнением бесконечных регламентов, бюджета и «Кодекса Depot».

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