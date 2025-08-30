В 2025 году россияне стали заказывать больше люксовой косметики из-за рубежа

Аналитики сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping сравнили динамику заказов уходовой косметики из-за рубежа и выяснили, что в первой половине 2025 года россияне заказали уходовой косметики на 54% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году. Более того, выяснилось, что среди заказов выросла доля люксовой косметики.

Неизменной стала тенденция заказывать уходовую косметику из Германии — в прошлом году доля заказов из страны составила 47,30%, а в текущем увеличилась и уже превысила значение в 57,45%. Полноценный топ 5 стран выглядит следующим образом:

Первое полугодие 2024 года

Германия 47,30%

Польша 31,18%

США 8,98%

Испания 8,57%

Италия 2,29%

Первое полугодие 2025 года

Германия 57,45%

Польша 16,82%

США 8,00%

Таиланд 5,57%

Италия 4,94%

В целом, можно отметить, что топ популярнейших стран для заказа уходовой косметики изменился незначительно — Таиланд заменил Испанию. Также, можно заметить несменяемость фаворитов — Германия и Польша сохранили позиции в рейтинге, доля Германии выросла (+10,15%), в то время как доля Польши значительно сократилась (-14,46%).

Рост люкса

Аналитики отметили рост премиальных брендов уходовой косметики. В 2025 году россияне чаще стали заказывать уход от французского Chanel — он расположился на первом месте в категории с 3,44% заказов.

Сезонность

Чаще всего россияне заказывали уходовую косметику в марте — на долю одного месяца пришлось 21,4% всех заказов. Эксперты связывают это с сезоном подарков, а именно с Международным женским днем. Самым активным временем года стала весна, на время года пришлось 63,4% всех заказов уходовой косметики. Наименьшей активностью отметился январь с 5,3% заказов.

Вид ухода

Самыми популярными подкатегориями уходовой косметики стали средства для ухода за лицом и телом — на заказы таких средств пришлась доля ¾ (2 доли — уход за лицом; 1 доля — уход за телом) от всей категории. Второе место заняли пены для бритья (13,6%), а замкнули тройку лидеров средства для ухода за руками (4,3%).

Любимые средства

Самыми популярными средствами стали кремы (20,34%) и средства для очищения и умывания (18,82%).

Топ-5 самых часто заказываемых средств уходовой косметики выглядит так: