Ушедшим из РФ компаниям запретят обратный выкуп акций

Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, запретят обратный выкуп их акций. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит сразу во втором и третьем чтении в июне. Документ уже согласовал Минфин, сообщают «Известия».

Речь в законопроекте идет об организациях, влияющих на социально-экономическое развитие страны. О том, что уходящая компания заключила с российским покупателем сделку с правом обратного выкупа, как правило, не сообщалось. Известны отдельные случаи, например, с французским Renault и американским McDonald's.

Проект описывает, в каких случаях иностранцы получат отказ в выкупе своих активов. Может отказаться от сделки по возврату бизнеса сам покупатель акций зарубежной компании. Например, если зарубежный акционер родом из страны, которая совершает к России недружественные действия, или в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка. Кроме того, сделка может не состояться, если с момента заключения контракта истекло два года и более.

Федеральные власти также получат право отказать иностранным предпринимателям в возврате активов. Например, если компания относится к отрасли, которая значимо влияет на социально-экономическое состояние РФ. Зарубежный бизнес в случае отказа на обратный выкуп может получить компенсацию — ее размер устанавливает правительство.

По подсчетам Ассоциации юристов, риски отказа имеются как минимум у 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп. Эксперты добавляют, что в контексте потенциального возвращения иностранных компаний следует рассматривать сферы, которые сложно импортозаместить, например, машиностроения, медицинского оборудования, электроники, телекоммуникации и IT.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что если иностранные компании не заключали опционы на обратный выкуп активов, то при возвращении им придется начинать работу «с чистого поля».