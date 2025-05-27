Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.05.2025 в 06:10

Ушедшим из РФ компаниям запретят обратный выкуп акций

Госдума рассмотрит соответствующий документ уже в июне

Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, запретят обратный выкуп их акций. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит сразу во втором и третьем чтении в июне. Документ уже согласовал Минфин, сообщают «Известия».

Речь в законопроекте идет об организациях, влияющих на социально-экономическое развитие страны. О том, что уходящая компания заключила с российским покупателем сделку с правом обратного выкупа, как правило, не сообщалось. Известны отдельные случаи, например, с французским Renault и американским McDonald's.

Проект описывает, в каких случаях иностранцы получат отказ в выкупе своих активов. Может отказаться от сделки по возврату бизнеса сам покупатель акций зарубежной компании. Например, если зарубежный акционер родом из страны, которая совершает к России недружественные действия, или в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка. Кроме того, сделка может не состояться, если с момента заключения контракта истекло два года и более.

Федеральные власти также получат право отказать иностранным предпринимателям в возврате активов. Например, если компания относится к отрасли, которая значимо влияет на социально-экономическое состояние РФ. Зарубежный бизнес в случае отказа на обратный выкуп может получить компенсацию — ее размер устанавливает правительство.

По подсчетам Ассоциации юристов, риски отказа имеются как минимум у 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп. Эксперты добавляют, что в контексте потенциального возвращения иностранных компаний следует рассматривать сферы, которые сложно импортозаместить, например, машиностроения, медицинского оборудования, электроники, телекоммуникации и IT.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что если иностранные компании не заключали опционы на обратный выкуп активов, то при возвращении им придется начинать работу «с чистого поля».

опцион
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.