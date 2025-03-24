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24.03.2025 в 16:55

В ТПП предложили ввести антимонопольный контроль для возвращающихся западных брендов

Механизм может потребоваться, чтобы не допустить захвата рыночных ниш зарубежными марками

Российским властям может потребоваться введение специальных механизмов антимонопольного контроля, чтобы предотвратить «захват рыночных ниш при возможном возвращении в страну западных брендов». Об этом РИА Новости заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Важно не допустить захвата рыночных ниш, которые уже заняты российскими предприятиями», — отметил он. По словам Катырина, возможно введение механизмов антимонопольного контроля, которые позволят ограничить использование иностранными компаниями агрессивных методов конкуренции.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что возвращение западных брендов должно происходить на равных условиях, без предоставления им привилегий и преференций. Глава государства поручил правительству обновить список ушедших компаний и разработать процедуру их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения бизнеса в стране.

Позже первый вице-премьер Денис Мантуров добавил, что если иностранные компании не заключали опционы на обратный выкуп активов, то при возвращении им придется начинать работу «с чистого поля».

Бренды ТПП антимонопольный контроль
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