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02.06.2025 в 06:10

Уровень вакантности помещений стрит-ретейла на столичных улицах продолжает расти

Почти треть помещений не заполнены арендаторами

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Самыми пустующими торговыми улицами Москвы в первом полугодии оказались Столешников переулок, Никольская и Кузнецкий Мост. Вакантность там доходит до 33%. Эти помещения ориентируются, в основном, на люксовых арендаторов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные CMWP.

Так, уровень вакантности помещений стрит-ретейла в Столешниковом переулке в первом полугодии достиг 33%, сделав его лидером по числу пустующих площадей. Значение увеличилось сразу на восемь процентных пунктов год к году.

Вакантность на Никольской улице за год прибавила пять процентных пунктов, до 17%. Третье место занимает Кузнецкий Мост, где пустуют 13%. При этом средний показатель вакантности по рынку сократился год к году на 0,3 процентного пункта, до 8,8%.

Высокий спрос на помещения обеспечивают операторы общепита, доля которых в общей структуре спроса за год выросла на два процентных пункта, до 43%. Доля фешен-ретейла в структуре арендаторов увеличилась до 12,7%.

Эксперты полагают, что арендодателям проще провести редевелопмент части помещений под офисы или апартаменты. Хотя не исключается и сценарий с ростом потребительских трат во втором полугодии, который стимулирует открытие новых магазинов.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года на отечественный рынок вышло всего три новых международных бренда. Это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

стрит-ретейл
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