Упаковка для готовой еды формата RTE и Grab’n’Go: особенности и тренды

В связи с ростом доходов населения и прямо пропорциональным уменьшением времени на быт и приготовление пищи, фаст-фуд и готовые к употреблению продукты питания (RTE — ready-to-eat) и все возможные перекусы (Grab'n'Go) стали более популярными за последнее десятилетие. Дизайн упаковки для таких продуктов имеет решающее значение. В составляющих успеха упаковок для блюд быстрого приготовления разобрался креативный директор агентства Otlichnosti Николай Артамонов.

Что происходит с рынком?

Растительная революция

Растительные инновации в продуктах питания и напитках продолжают процветать в результате интереса потребителей к здоровью, устойчивому развитию и этике, что связано с более широкой тенденцией ЗОЖ. Поскольку использование термина «на растительной основе» все больше распространяется в мейнстрим, отрасль и, в частности, начинающие компании, принимают на себя задачу предложить более «чистые» мясные и молочные альтернативы с улучшенными характеристиками питания.

Правильный перекус

Стресс и беспокойство являются ключевыми проблемами в современной жизни, поскольку потребители управляют карьерой, семьей и общественной жизнью, стремясь поддерживать здоровый образ жизни, как физический, так и психический. Ответы на это варьируются, хотя большинство потребителей стремятся сбалансировать выгоды и затраты от занятого образа жизни. Это, в свою очередь, повышает спрос на питательные продукты, которые легко приготовить, удобные и портативные, а лакомства играют роль в расслаблении и наслаждении.

Привет, гибриды

Потребители-экспериментаторы, как правило, очень восприимчивы к гибридным концепциям, проявляя интерес к смешиванию ингредиентов, сочетанию типов продуктов и миксу вкусовых характеристик. Согласно исследованию Innova Market Insights, семь из десяти потребителей в США и один из двух потребителей в Великобритании предпочитают продукты, сочетающие вкусы, такие как сладкие и солёные.

Гибридные напитки также являются зоной роста, где производители воды, например, стирают границы между соком и водой, добавляя продукты с различными растениями, фруктами и овощами, включая воду на основе растений в другие типы напитков.

Тенденции упаковки пищевых продуктов в 2020 году

1. Технологические решения

Умная упаковка — это умный способ упаковки продуктов. Теперь технологии могут быть встроены прямо в упаковку, чтобы предоставить потребителю больше удобства, безопасности и информации. Пищевая упаковка поставляется с чипами NFC или напечатанными QR-кодами, смарт-метками, которые можно сканировать с помощью смартфона, чтобы получить больше информации о продукте.

Интеллектуальная упаковка также отслеживает несколько параметров, таких как pH, температура, ферментация, чтобы обеспечить свежесть, вкус, качество и поддерживать соответствие санитарным нормам. Например, Maggi Healthy Soups от Nestlé использует свою запатентованную «технологию грануляции», чтобы сохранить свежесть ключевых ингредиентов.

Технологическая упаковка также может быть использована для придания эстетической привлекательности. Например, во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Budweiser предоставил пивные чашки со встроенными светодиодными светильниками. Огни были активированы шумом. Чем больше кто-то болел за свою команду, тем больше светилось.

Пакет чипсов из тортильи Frito-Lay Tostitos с датчиком алкоголя, светодиодной подсветкой и чипами NFC на «Суперкубке» 2017 года. Цель — призвать подвыпивших болельщиков использовать Uber.

2. Прозрачная и четкая маркировка

Большинство потребителей желает приобретать недавно выпущенный продукт с четкой информацией о нем. Люди осознают, что они едят. Хотя на пищевой упаковке содержится информация о компонентах, но, как правило, это написано таким шрифтом, что без очков не обойтись. Компании внедряют прозрачную упаковку и четкую маркировку для перечисления содержимого продукта.

Служба доставки здоровой пищи Eat.fit четко указывает содержимое каждой коробки и придерживаться своего обещания доставлять здоровую упакованную еду ежедневно.

3. Повышенная мобильность

У большинства потребителей образ жизни «на ходу». Это означает, что они постоянно ищут варианты еды, которые легче взять, держать, есть или нести — тот самый формат Grab’n’Go. Чтобы удовлетворить эту потребность, бренды придумывают портативную упаковку для пищевых продуктов.

Например, McDonald's запустил удобный пакет McBike, особенно, для велосипедистов. Упаковка позволяет носить с собой гамбургер, картофель фри и напитки в складном футляре, который можно закрепить на руле.

Крышка кофейных стаканчиков у Dunkin Donuts очень удобно открывается по контурным линиям.

VitaPack предлагает бумажную упаковку, которая позволяет без особых усилий перевозить 1 кг фруктов.

4. Персонализация

Персонализация — важная часть упаковки пищевых продуктов и одна из ведущих тенденций. Согласно Deloitte Consumer Review, более 50% миллениалов и зетов отдают предпочтение кастомизированным продуктам. С увеличением скорости производства персонализация упаковки для пищевых продуктов становится реальностью. Например, после того, как Coca-Cola запустила бутылки с именами, персонализированные подарочные заказы в их интернет-магазине значительно выросли в продажах.

Несмотря на то, что тенденция персонализированной упаковки для пищевых продуктов еще не стала доступной для небольших предприятий пищевой промышленности, существуют варианты для индивидуальной упаковки. Ручная настройка может включать использование индивидуальных сумок, коробок, наклеек или даже подарочных ярлыков, чтобы повысить узнаваемость бренда и привлекательность.

5. Устойчивость

За последние несколько лет упаковка для пищевых продуктов стала более экологичной. Стремление к экологичным решениям побудило крупные бренды отказаться от одноразовых пластиков и обеспечить биоразлагаемую, пригодную для повторного использования или многоразовую упаковку. 84% потребителей готовы платить дополнительную сумму за это.

Индонезия борется с загрязнением мирового океана с помощью съедобных саше из водорослей:



Pizza Hut представила пиццу с «мясом» на растительной основе Garden Specialty Pizza в круглой коробке, которая будет продаваться по $10. По словам производителей, благодаря новой форме коробки, пицца будет оставаться горячей и хрустящей, и занимать меньше места, чем пицца в квадратных коробках.

Да, самое интересное: разработкой круглой упаковки занималась компания Apple:

6. Сторителлинг

Повышенный интерес потребителей к историям, лежащим в основе их продуктов питания и напитков, и их заметное влияние на решения о покупке привели к тому, что компании все чаще обращают внимание на указывание происхождения ингредиентов, их географию и вкусовые качества, методы обработки, описания рецептов готовых блюд, традиций различных кухонь мира и рекомендациям известных поваров.

Findus (Nomad Foods) — лидер на рынке в категории замороженных продуктов в странах Северной Европы. Бренд хотел выпустить новый и интересный продукт — мясную альтернативу из гороха. Pond Design было поручено создать современную концепцию, дизайн и название.

Идея заключалась в том, чтобы создать инклюзивный и современный дизайн, который плавно и ненавязчиво приглашает потребителей, желающих сократить потребление мяса, но боящихся резких перемен, в мир вегетарианской пищи. Блюда показаны на деревянном фоне, чтобы усилить ощущение устойчивости, непосредственности и естественности. Общий дизайн вдохновлен культурой стритфуда.

7. Текстура

Потребители все в большей степени осознают влияние текстуры на еду и напитки, что способствует усилению сенсорных ощущений и зачастую большему чувству снисхождения. Согласно исследованию Innova Market Insights, в среднем 45% потребителей в США и Великобритании подвержены влиянию текстуры при покупке продуктов и напитков, в то время как 68% придерживаются мнения, что текстуры способствуют более интересному восприятию продуктов питания и напитков.