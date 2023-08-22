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18+
22.08.2023 в 05:45

Uniqlo полностью ушла из России

Сеть отказалась от аренды оставшихся помещений

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Японская компания Uniqlo полностью отказалась от аренды помещений для своих торговых точек в России. Она полностью завершила свою деятельность в стране, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько уверяет, что сеть разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo. На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. В начале августа было уже около 10 магазинов, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату от компании, предлагали помещения российским и турецким брендам, сообщал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Планировалось, что большую часть освобожденных помещений займет российская сеть Gloria Jeans. В частности, она заняла площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Санкт-Петербурге. Также ритейлер открылся на месте Uniqlo в «Афимолл-сити» и «Европейском». На месте магазина японского бренда в «Атриуме» и ТЦ «Европолис» появился бутик Lime, а новый проект Lady & Gentleman City — Just Clothes — открыл свои точки на месте магазинов японской компании в «Авиапарке», а также в «Мегах» в Химках и Теплом Стане.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в России у Uniqlo остается лояльная аудитория. Товары японской компании, причём из коллекций последнего сезона, продаются на некоторых российских маркетплейсах. Скорее всего, такая продукция была завезена в страну в рамках программы параллельного импорта, предполагают они.

Uniqlo
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