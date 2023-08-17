В России у Uniqlo осталось около 10 магазинов

У японского бренда Uniqlo в России осталось порядка 10 магазинов, все из которых закрыты. Однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату от компании, не готовы ждать и предлагают помещения российским и турецким брендам. Об этом «РИА Новости» рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

«До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo <…> На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов», — отметил Шакиров.

По данным союза, Uniqlo платила за все объекты, но «никому не нужны закрытые витрины», добавил эксперт. «Большая часть арендодателей уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским, турецким брендам, а также размещают department store российских дизайнеров», — указал он.

Источник «РИА Новости» на рынке сообщил, что многие помещения бренда арендовала российская компания Lady & Gentleman под новую сеть Just Clothes, часть площадей получили «Снежная королева», Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime. Собеседник агентства также сказал, что Uniqlo уволила своего директора по развитию в России, отвечавшего за недвижимость.

Магазины Uniqlo приостановили работу в России в марте прошлого года. Тогда компания объявила о временном уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине.

В середине июня 2023 года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов говорил, что компания пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.

Первый магазин Uniqlo открылся в стране в 2010 году. По данным Fast Retailing, на конец января 2023 года у бренда в России было 27 магазинов, которые оставались закрытыми. В 2021 году выручка российского подразделения Uniqlo увеличилась на 55,2%, до почти 27 млрд руб., чистая прибыль составила 4,1 млрд руб.