Unilever рассматривает объединение продовольственного бизнеса с McCormick

Британско-нидерландская компания Unilever рассматривает возможность выделения своего пищевого подразделения в отдельный бизнес и его объединения с американским производителем специй и приправ McCormick. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, о чем со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным собеседников издания, потенциальная сделка может быть реализована частично как обмен акциями, а также за счет денежных средств. О ней объявят в ближайшие недели, утверждают источники. Рыночная капитализация Unilever составляет около €116 млрд, тогда как стоимость ее бизнеса по производству пищевых продуктов оценивается в десятки миллиардов долларов, что превышает капитализацию McCormick в $15 млрд.

По оценкам аналитиков Jefferies, стоимость пищевого подразделения Unilever составляет порядка 37 млрд долларов. Оно управляет такими брендами, как Hellmann’s и Knorr. McCormick владеет портфелем специй и соусов, включая Kamis, Lawry’s и Thai Kitchen. Объединение активов может создать одного из крупнейших игроков на международном рынке специй и приправ.

По мнению аналитиков, потенциальная сделка соответствует стратегии Unilever по фокусировке на более быстрорастущих сегментах — прежде всего косметике и товарах личной гигиены. Ранее компания уже выделила бизнес по производству мороженого.

Unilever и McCormick прекратили работу на российском рынке. В марте 2022 года McCormick объявила о приостановке всех операций в России — остановила рекламу, промоакции и инвестиции, а также свернула деятельность офисов и логистики в стране.

В 2024 году Unilever продала свои российские активы компании «Арнест Юнирусь» (ранее «Арнест»). В портфель входят бренды косметики «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Чистая линия», бытовой химии, мороженого и продуктов питания.