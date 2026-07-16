UNICOM и Likee заключили партнерское соглашение

Компания UNICOM подписала партнерское соглашение с социальной сетью Likee. В рамках договора UNICOM будет осуществлять продажу рекламных возможностей платформы на территории России. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе UNICOM.
Согласно условиям сотрудничества, взаимодействие с рекламодателями будет строиться по модели «единого окна». Это включает разработку стратегии, закупку инвентаря, запуск кампаний и предоставление отчетности. Соглашение предусматривает возможность запуска как имиджевых, так и перфоманс-кампаний.
Виктория Аверина, директор клиентского сервиса и развития бизнеса UNICOM:
Для нас это стратегический шаг. Осваиваем новые форматы, опираясь на многолетний опыт в перфоманс-маркетинге. Сотрудничество дает клиентам больше возможностей, не ограничиваясь CPA. Likee с 15 млн пользователей и ростом лайфстайл-контента на 26% в 2025 году — уникальная площадка для поколения Z. Для наших клиентов из финансов и ретейла это прямой доступ к молодой платежеспособной аудитории.