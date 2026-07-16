Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.07.2026 в 18:45

UNICOM и Likee заключили партнерское соглашение

Стороны договорились о сотрудничестве в области монетизации рекламного инвентаря соцсети

Компания UNICOM подписала партнерское соглашение с социальной сетью Likee. В рамках договора UNICOM будет осуществлять продажу рекламных возможностей платформы на территории России. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе UNICOM.

Согласно условиям сотрудничества, взаимодействие с рекламодателями будет строиться по модели «единого окна». Это включает разработку стратегии, закупку инвентаря, запуск кампаний и предоставление отчетности. Соглашение предусматривает возможность запуска как имиджевых, так и перфоманс-кампаний.

Виктория Аверина, директор клиентского сервиса и развития бизнеса UNICOM:

Для нас это стратегический шаг. Осваиваем новые форматы, опираясь на многолетний опыт в перфоманс-маркетинге. Сотрудничество дает клиентам больше возможностей, не ограничиваясь CPA. Likee с 15 млн пользователей и ростом лайфстайл-контента на 26% в 2025 году — уникальная площадка для поколения Z. Для наших клиентов из финансов и ретейла это прямой доступ к молодой платежеспособной аудитории.

Партнерство Likee Unicom
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.