Один из основателей американской сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни умер в возрасте 95 лет. Он скончался 13 ноября в своем доме в Уичито (штат Канзас). Причиной смерти стало хроническое обструктивное заболевание легких, сообщил его сын Майкл изданию The New York Times.

Дэн Карни основал Pizza Hut вместе с младшим братом Фрэнком в 1958 году. Братья заняли у матери $600 и открыли первую пиццерию в Уичито. Уже в следующем году они запустили первую франчайзинговую точку в городе Топика. Впоследствии сеть расширилась на соседние штаты, а затем вышла на международный рынок.

Одним из ключевых элементов фирменного стиля Pizza Hut стала красная крыша ресторанов. В 1960-х годах Дэн Карни обратился к своему знакомому архитектору Ричарду Берку с просьбой разработать узнаваемый облик заведений. В 1964 году сеть начала внедрять новый дизайн, который впоследствии стал одним из символов бренда.

В 1977 году братья продали Pizza Hut компании PepsiCo. В 1997-м ресторанный бизнес PepsiCo был выделен в отдельную компанию Tricon Global Restaurants, позднее переименованную в Yum! Brands. В 2026 году холдинг завершил продажу Pizza Hut. Бизнес в Китае приобрела компания Yum China за $1,2 млрд, а остальная часть сети перешла инвестиционной компании LongRange Capital за $1,5 млрд.

По данным годового отчета Yum! Brands, на конец 2025 года подразделение Pizza Hut насчитывало 19 974 ресторана. В показатель также входят заведения под брендом Telepizza.

Младший брат Дэна Карни — Фрэнк — умер 2 декабря 2020 года в возрасте 82 лет.