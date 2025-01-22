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22.01.2025 в 15:40

UM займется продвижением брендов «Биг Ланч» и «Бизнес Ланч» в диджитале и на ТВ

Агентство подписало контракт на медийное обслуживание с компанией «Кухня без границ»

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Агентство UM (входит в группу АДВ ) заключило контракт на медийное обслуживание с производителем лапши и пюре быстрого приготовления и соусов «Кухня без границ». Об этом Sostav сообщили в компаниях. Финансовые условия стороны не раскрывают.

В рамках сотрудничества команда UM займется продвижением брендов компании на телевидении, в диджитале, а также реализацией спецпроектов. Медийная поддержка направлена на укрепление имиджа и повышение узнаваемости всех брендов компании — «Биг Ланч», «Бизнес Ланч», «Бизнес Меню» и Mivimex.

«Кухня без границ» продолжает трансформировать свой продуктовый портфель, адаптируя его к изменяющимся предпочтениям потребителей. Совместно с UM компания рассчитывает реализовать «новый подход в медиа», который позволит донести до аудитории сообщение о том, что бренд меняется.

Павел Игнатов, генеральный директор UM (группа АДВ):

Новая медийная стратегия позволит не только получить широкие охваты, но и обеспечит качественный контакт с аудиторией — такой подход станет одним из ключевых инструментов, которые помогают брендам «Кухни без границ» растить ценность бренда в восприятии аудитории и, конечно, продажи. Верим, что наше партнерство ждет безграничный успех.

Виктория Фролова, директор по стратегическому маркетингу, «Кухня без границ»:

Наша ключевая бизнес-задача — сохранить свое лидерство в категориях и сегментах, где мы уже занимаем первые строчки, и нарастить долю там, где у нас есть сильные конкуренты. Мы продолжили путь совершенствования нашей продуктовой линейки: потребитель уже может видеть на полках новые упаковки, в скором времени мы запустим новые вкусы.

UM АДВ Биг ланч Кухня без границ Тендеры 2025
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