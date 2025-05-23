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23.05.2025 в 12:15

Ульяна Кирпичева перешла из «СберМаркетинга» в JAMI LUP

Она заняла позицию баинг-директора

Ульяна Кирпичева

Ульяна Кирпичева, занимавшая позицию руководителя направления производства диджитал-рекламы СберМаркетинг перешла в группу агентств JAMI LUP , где заняла должность баинг-директора. Об этом Sostav сообщили источники на рекламном рынке.

В «СберМаркетинге» Ульяна отвечала за развитие и координацию ключевых направлений digital-производства — от креатива и мобильной рекламы до CPA и ретейл-продвижения. Она курировала стратегическое планирование и развитие направлений, создание и внедрение технологий оптимизации медиаразмещения и подбор эффективных форматов медиаканалов.

Ульяна обладает более чем восьмилетним опытом в сфере маркетинга и рекламы. Она окончила Российский государственный гуманитарный социальный университет (РГГСУ), а также проходила обучение в FinTechLab. Ранее сотрудничала с медиапроектами «Блондинка.ру» и «Рамблер», преподавала в РАНХиГС и НИУ ВШЭ.

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