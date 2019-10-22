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22.10.2019 в 12:55

«Ух ты, сработало!!»: Илон Маск отправил первый твит через сеть Starlink

Сеть предназначена для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному интернету пятого поколения

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Depositphotos

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал свой первый твит, отправленный с помощью сети Starlink, которую разрабатывает его компания SpaceX.

Starlink работает за счет большого количества малых аппаратов (до 500 кг) на орбите, что позволяет ей быть доступной даже в малонаселенных и труднодоступных районах. Она способна обеспечить широкополосный интернет со скоростью 1 гб в секунду — это стандарт 5G.

Сначала доступ к интернету, как сообщает ТАСС, получат жители юга США, это будет сделано до конца 2020 года.

Недавно Маск дистанционно принял участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Организаторы форума позвали его на мероприятие с помощью рекламного щита около офиса SpaceX в Калифорнии. На билбордах было написано «Kak tebe takoe?» и добавлен QR-код, ведущий на промостраницу.

Илон Маск Starlink
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