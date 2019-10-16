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18+
16.10.2019 в 14:30

Илон Маск дистанционно примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

Он получил приглашение на него через билборд в Калифорнии

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Американский предприниматель Илон Маск намерен принять участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», сообщают «Ведомости». Организаторы форума занимаются телемостом, который должен пройти 18 октября.

Об этом представителям прессы сегодня сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов. Известно, что никаких комментариев по поводу этого от самого Илона Маска пока не поступало. Форум пройдет 18−19 октября, его основная тема «Человеческий капитал». Бизнесмена приглашали принять участие в пленарном заседании, которое будет вести министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Агентство Ruport запустило креативную кампанию для приглашения Илона Маска на форум. Вместе с несколькими краснодарскими предпринимателями агентство выпустило видеоролик и арендовало рекламный щит около офиса SpaceX в Калифорнии. На билбордах написано «Kak tebe takoe?» и добавлен QR-код, ведущий на промостраницу. Там опубликовано видео, на котором краснодарские предприниматели исполняют песню «Only Elon in Our Hearts» на мотив «Крылатых качелей».

В Twitter в комментариях к посту Екатерины Павлюченко он написал: «Язык хорошо подвешен». Пользователь по имени Eva Fox отметила: «Хаха. Все-таки это привлекло твое внимание». Маск ответил и ей: «Правда».

Илон Маск Бизнес-форум дело за малым
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