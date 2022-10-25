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25.10.2022 в 15:07

АКАР: Рынок печатных СМИ сократился на 13%

Аудитория печатных СМИ выросла на 6% в городах с населением 100 тыс. и больше

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Сопредседатель комитета паблишеров Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» («АиФ») Марина Мишункина в рамках стратегической сессии «Российская реклама-2022: вызовы, приоритеты, законы» 11-го Международного форума «Матрица рекламы 2022» рассказала, что по итогам 9 месяцев 2022 года объём сегмента «пресса» показал спад на 13%.

По слова спикера, газеты и журналы «чувствуют себя очень по-разному». Так, категория «ежемесячные журналы» сократилась на 39%, а «еженедельные журналы» и «газеты» выросли на 1% и 4% соответственно. С января по сентябрь «АиФ» показал рост на 6% по рекламе, «КП» — на 2%, отметила Мишункина.

В частности, по регионам «АиФ»:

  • динамика продаж за 9 месяцев сократилась на 2%,
  • газета — падение на 5%,
  • сайт — рост на 14%.

Данные приведены без учёта выручки, сопряжённой с доходами «Дума 2021», пул региональных СМИ показывает результат на уровне прошлого года, указала спикер.

Она также отметила, что «пресса — медиа, которое показывает рост аудитории», пояснив, что в расчётах при сравнении учтены все аудитории печатных изданий, замеряемых Mediascope в 2022 году. Прирост по всем измеряемым печатным СМИ почти миллион человек или 6% в городах с населением 100 тыс. и больше.

Кроме того, Мишункина привела данные по кроссмедийным проектам — за 9 месяцев 2022 года рост составил 72% год к году. Доля форматов в структуре бюджета в 2021 году: 36% — медийная реклама, 48% — нативная реклама, 15% — спецпроекты. Для сравнения: в 2017 году доля медийной рекламы составляла 47%, нативной — 48%, спецпроектов — 5%.

22 сентября аналитики OMD OM Group подготовили прогноз развития рекламного рынка на 2022−2023 год. В группе считают, что по итогам 2022 года сегмент Print может сократиться до 60%.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что печатные СМИ останутся востребованными и актуальными источниками информаций, несмотря на цифровизацию и развитие технологий.

Мария Полищук, Юлия Кловская
АКАР
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