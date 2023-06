У торговой сети «Улыбка радуги» сменился владелец

Новым владельцем сети магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» стала бывший топ-менеджер структур основателя «Северстали» Алексея Мордашова Наталья Копылкова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные в отчётности ООО «Дрогери ритейл». Ранее компания принадлежала совладельцам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейер.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», полная тезка Натальи Копылковой — владелица компании «Прима-Инвест». Её генеральным директором ранее был основатель «Севергрупп» и «Северстали» Алексей Мордашов.Копылкова также состояла в совете директоров ряда уже ликвидированных компаний, зарегистрированных по одному адресу с «Севергрупп».

В то же время директором головной структуры «Улыбки радуги» — кипрской Ulybka Investments Ltd — назначен Сергей Логунов. В системе «СПАРК-Интерфакс» указано, что Логунов — руководитель Bestglide Ltd и Biscone Ltd. Эти компании некоторые издания также связывают с Мордашовым.

В «Северстали» сообщили изданию, что Наталья Копылкова и Сергей Логунов более десяти лет не работают в компании. Там добавили, что им ничего не известно о текущей деятельности бывших руководителей.

В апреле сообщалось, что «Улыбку радуги» может выкупить продуктовый ритейл «Лента». Слияние сетей сейчас под вопросом, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, у «Ленты» на данный момент другие приоритеты — компания хочет улучшить основные показатели бизнеса на фоне падения трафика и продаж у гипермаркетов. Тем не менее дальнейшая интеграция компаний была бы выгодна обеим сторонам, считает он. Эксперт приводит в пример «Магнита», который управляет дрогери-сетью «Магнит косметик».

По словам партнёра One Story Ольги Сумишевской, интеграция для сетей нецелесообразна, поскольку у «Улыбки радуги» есть свой узнаваемый бренд.