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28.11.2022 в 06:10

Между «Телеспорт» и «Матч ТВ» возник конфликт из-за трансляции матчей

В «Телеспорт» оценили сумму ущерба в €1,5–2 млн

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АО «Телеспорт груп» направило телеканалу «Матч ТВ» претензию из-за трансляции товарищеских матчей сборной России по футболу со сборными Таджикистана и Узбекистана без разрешения правообладателя. Потери, включающие недополученные средства от размещения рекламодателей и спонсоров, оценили в € 1,5−2 млн, пишут «Ведомости».

Гендиректор «Телеспорт груп» Петр Макаренко настаивает, что восемь лет назад УЕФА принял решение о централизованной продаже медиаправ на матчи национальных сборных. На территории РФ такие права переданы «Телеспорт груп». «Матч ТВ» регулярно покупает у «Телеспорт груп» права на трансляцию, но по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном, проходившим 17 и 20 ноября, сделки не было.

«Телеспорт груп» планирует предъявить «Матч ТВ» финансовые требования, куда включены все потери: стоимость матчей, перепродажа прав, а также недополученные деньги от размещения рекламодателей и спонсоров. Макаренко оценивает сумму ущерба предварительно в € 1,5−2 млн .

«Матч ТВ» с претензиями «Телеспорт груп» не согласился. По данным телеканала, исключительные права на освещение футбольных матчей сборной России с командами Узбекистана и Таджикистана принадлежат другому лицу, а «Матч ТВ» на законных основаниях приобрел у правообладателя права на осуществление телепоказа.

Напомним, в конце прошлого года «Сбер» и медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) создали совместное предприятие ООО «Телеспорт груп» для закупки прав на крупнейшие спортивные события. Транслировать их «Сбер» хотел через Okko, однако в мае «Сбер» полностью вышел из состав собственников сервиса.

Телеспорт Матч-ТВ
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