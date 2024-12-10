Kuppersberg сменил основного собственника

Сооснователь бренда бытовой техники Kuppersberg Заза Горгиджанов продал свои 50% в ООО «Эм-джи русланд» второму инвестору Андижану Моисееву, который теперь владеет 95% компании. Об этом Горгиджанов сообщил «Коммерсанту», отказавшись назвать причину продажи.

Генеральный директор Kuppersberg Дмитрий Шашкин подтвердил изданию продажу Моисееву 50% ООО «Эм-джи русланд» Горгиджанова. По словам Шашкина, Заза Горгиджанов хотел выйти из капитала компании ещё в начале 2024 года. Тогда обсуждалась продажа доли дистрибутору Merlion. Эксперты оценивали стоимость всего «Эм-джи русланд» в 5 млрд руб.

«Сейчас поставщик электроники [Merlion] вышел из переговоров, однако компания ведет обсуждение продажи с другими заинтересованными лицами», — отметил Шашкин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается «Ъ», бренд Kuppersberg принадлежит ООО «Эм-джи русланд». Компания зарегистрирована в сентябре 2010 года в Химках. До 5 декабря 2024 года доли в ООО распределялись так: 50% у Зазы Горгиджанова, 45% у Андижана Моисеева и 5% — у Дмитрия Шашкина.

В 2023 году доходы ООО «Эм-джи русланд» составили 8,2 млрд руб. с чистой прибылью 236 млн руб. По данным TelecomDaily, в январе — февраля 2024-го бренд Kuppersberg стал самым популярным в онлайн-продажах посудомоечных машин, потеснив Bosch и Gorenje.