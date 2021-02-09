Twitter задумался о введении платных функций

Twitter рассматривает возможность введения платных функций. Речь может идти о плате за эксклюзивный контент или отмену отправки сообщения, рассказали источники Bloomberg.

В Twitter может появиться несколько видов подписок. Одним из вариантов может стать плата за использование таких сервисов, как Tweetdeck — с его помощью можно настраивать собственную новостную ленту. Пользователям предложат подписки на авторов с возможностью покупки у них эксклюзивного контента. В соцсети могут ввести плату за загрузку более качественных видео, галочку верификации и отключение рекламы. Кроме того, в Twitter появится подписка на эксклюзивные возможности по оформлению профиля (цвета, особенные хештеги или наклейки).

Бывшие сотрудники соцсети утверждают, что в компании обсуждали эти идеи несколько лет, однако боялись, что плата за услуги «станет предательством идеалов основателя Джека Дорси». К тому же, конкуренты, такие как Facebook, подобных шагов не делают. Аналитики полагают, что платформе не стоит вводить плату за привычные возможности, но лояльные пользователи Twitter хорошо воспримут подписку, позволяющую полностью убрать рекламу или получить эксклюзивные функции.

В 2017 году компания рассматривала запуск Tweetdeck как премиум-версии для маркетологов, журналистов и профессионалов из других областей. В настоящее время платформа доступна бесплатно.