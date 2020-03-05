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05.03.2020 в 08:50

Twitter тестирует аналог «Историй»

Сообщения в Fleets исчезнут через сутки

Twitter. Fleets/ screenshot

Twitter начал тестировать новый сервис сообщений, которые исчезают через сутки. Сервис, схожий с форматом stories, компания назвала Fleets. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Во Fleets можно будет загружать фотографии или видео — они будут видны другим пользователям в течение суток. В отличие от твитов, такие сообщения не получают ретвиты, лайки или публичные ответы, но на них можно будет отреагировать, например, личным сообщением .

Компания планирует протестировать новую функцию в Бразилии в течение нескольких месяцев, прежде чем добавить ее в других регионах.

Ранее стало известно, что Twitter купил компанию Chroma Labs, разрабатывающую инструменты для создания и редактирования «Историй». Chroma Labs создала приложение для смартфонов, в котором можно создать и отредактировать «Истории», прежде чем делиться ими в других приложениях в Instagram, Snapchat и других соцсетях.

Twitter
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