Twitter тестирует аналог «Историй»

Twitter начал тестировать новый сервис сообщений, которые исчезают через сутки. Сервис, схожий с форматом stories, компания назвала Fleets. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Во Fleets можно будет загружать фотографии или видео — они будут видны другим пользователям в течение суток. В отличие от твитов, такие сообщения не получают ретвиты, лайки или публичные ответы, но на них можно будет отреагировать, например, личным сообщением .

Компания планирует протестировать новую функцию в Бразилии в течение нескольких месяцев, прежде чем добавить ее в других регионах.

Ранее стало известно, что Twitter купил компанию Chroma Labs, разрабатывающую инструменты для создания и редактирования «Историй». Chroma Labs создала приложение для смартфонов, в котором можно создать и отредактировать «Истории», прежде чем делиться ими в других приложениях в Instagram, Snapchat и других соцсетях.