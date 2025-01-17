ТВ-вещание сменит частоту

Минцифры начало работать над переводом действующих передатчиков цифрового ТВ-вещания в полосу 470−694 с 694−790 МГц. Последний диапазон будет использоваться для развития 5G-сетей, сообщает «Коммерсант».

До апреля министерство проработает частотный план для двух новых мультиплексов. В частности, к весне будет проработан источник и механизм финансирования перехода. Изменения позволят выделить дополнительный диапазон для развития 5G-сетей в РФ, а также обеспечить трансляцию десяти программ в более высоком стандарте.

«На действующих сетях осуществляется передача сигнала в устаревшем формате стандартной четкости», — уточнил гендиректор НИИ радио Олег Иванов. Он также подтвердил, что предварительные работы по подготовке перевода действующих радиоэлектронных средств ТВ-вещания из полосы 694−790 МГц в более низкий диапазон частот уже начаты.

Напомним, работы по созданию третьего мультиплекса начались еще в 2013 году. В него предполагалось включить десять телеканалов: семь федеральных, два региональных и еще один региональный канал, созданный на базе ВГТРК. Однако работы были приостановлены, в том числе из-за дефицита частот и средств у каналов на оплату услуг Российской телевизионной и радиовещательной сети.