Кейс «Туту»: как сувениры заговорили голосом бренда

Перед брендом «Туту» в начале года стояло несколько целей: повысить свою узнаваемость, продвинуть мобильное приложение и замотивировать людей начать планировать путешествия уже со 2 января.

Для этого нужно было:

Создать яркий и эмоциональный образ, который откликнется широкой аудитории.

Привлечь внимание в digital-среде без затрат на федеральное ТВ.

Разработать формат, которым захочется делиться и обсуждать.

Достичь высоких охватов, эффективно используя рекламный бюджет.

Идея

В анимированном ролике главными героями стали сувенирные магниты, которые от имени бренда приглашают аудиторию. Музыкальное сопровождение стилизовано под группу «Ленинград».

Юлия Фомина, старший копирайтер «Туту»: Магниты на холодильнике — это как маленький семейный архив. У каждого найдётся тот самый магнит из Сочи, Питера или с Байкала, на который случайно смотришь каждый день. Идея ролика родилась внутри нашей креативной команды как тёплое напоминание о прошлых поездках и приглашение в новые. Мы подумали: что, если дать магнитам голос? А «Туту» поможет всё спланировать и начать новую главу семейной истории.

Реализация

Идея ролика, сценарий и визуальное воплощение были разработаны внутренней креативной командой «Туту» и реализованы совместно с Cult и студией графики Kiki.

Оттачивали всё до мелочей — вплоть до цвета холодильника, чтобы он выглядел максимально знакомо, как дома у близких.

Мы перебрали сотни образов, много спорили, кто поёт убедительнее: памятник Пушкину, статуя Свободы или нерпа с Байкала. И всё это — чтобы собрать галерею по-настоящему живых и узнаваемых персонажей.

На внутреннем брейншторме в «Туту» вспомнили про «Безтендера», платформу, где можно собрать идеи от креаторов вне агентств — они стали классным точечным усилением именно в части звука.

Один из авторов предложил закинуть в нейросети задачу: написать трек, который звучал бы как микс узнаваемых образов и предвкушения отпуска. Трек понравился, но звучал синтетически — поэтому его доработал композитор, а потом записал живой вокал (да, похожий на Шнура!).

Влад Ситников, основатель «безтендера.рф»:



Креаторы проекта «безтендера.рф» очень очень довольны проектом и сотрудничеством с брендом «Туту». Быстро, ярко, единодушно — так можно охарактеризовать совместную работу и получившийся результат!

Святогор Бакулин, бренд-директор «Туту»: Нам предстояло побороться за внимание аудитории с развлекательным контентом и прямыми конкурентами в период праздников. Мы перебрали более сотни идей в поиске яркого решения, способного привлечь внимание, запомниться и вдохновить на планирование путешествия.

Запуск и охваты

Кампания стартовала 2 января. Реклама вышла на Smart TV, в онлайн-видео, Telegram-каналах блогеров и поисковых баннерах.

Основной посыл был таков: «Скачай приложение и планируй путешествие на год в приложении Туту».

Технический охват — 50 млн.

После запуска количество установок выросло на 104 тыс.; активных пользователей стало на 393 тыс. больше.

Показатель количества уникальных пользователей за месяц в январе стал выше прошлогоднего на 13%.

Марина Постникова, руководитель по медиапланированию и размещению рекламы «Туту»: Ролик хорошо зашел нашей аудитории и привлек внимание, так как в нем не было морализаторства — только теплые эмоции, музыка и узнаваемый образ. Это реклама, которую не проматываешь. Мы запустили рекламную кампанию в диджитал-каналах, концентрируясь на форматах, которые позволяют точечно проконтактировать с нашей аудиторией. Благодаря качественной закупке и выбранному сплиту нам удалось охватить нужную аудиторию ярким креативом, который хорошо зашел зрителям. Мы это видим и по досмотрам, и по отклику у блогеров в Телеграм, а также по полученным результатам по итогу РК.

Что не получилось

«В самый низкий сезон мы пошли, чтобы увеличить знание о бренде, но рекламная конкуренция оказалась в 4,5 раза выше, чем в прошлом году. В итоге, мы просто удержали знание о бренде на прежнем уровне. Зато мы нарастили месячную аудиторию и избежали традиционного январского спада», — рассказала Настя Зуева, аналитик бренда «Туту».

Бонус: магниты ожили

После успеха ролика команда решила выпустить настоящие поющие магниты — первая партия уже ушла в производство.

Цифры и результаты:

Увеличение на 3 п.п. у ядра аудитории по подсказанному знанию.

Рост MAU — 393 тыс.

Увеличение числа установок приложения на 104 тыс.

В блоках на «Яндексе» рост поисковых запросов составил 7 п.п.

Перевыполнение по кликам увеличилось на 130%, охвату — на 34%.

Состав творческой группы:

«Туту»:

Павел Симонов, директор по маркетингу

Святогор Бакулин, бренд-директор

Марина Постникова, руководитель по медиапланированию и размещению рекламы

Дарья Лемих, медиаменеджер

Даниэла Беспалова, медиаменеджер

Влад Полбенников, программатик-лид

Иван Камышев, старший арт-директор

Юлия Фомина, старший копирайтер

Винари Русиянто, старший продюсер

Продакшен Cult:

Head of production — Денис Леваков

Исполнительный продюсер — Алина Новрузова

Музыка — студия 433sound

Студия графики — Kiki