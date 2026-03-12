«Брусника» и Instinct нашли виноватого

«Брусника» совместно с агентством Instinct запустила имиджевую кампанию-манифест «Это мы виноваты». Компания самоиронично берет на себя ответственность за изменения в жизни людей — от редких поездок на дачу до новых неожиданных привычек. Команда проекта рассказала Sostav, как даже позитивные преобразования могут вызывать критику, и предлагает пересмотреть отношение к таким переменам.

«Мы, как и все остальные девелоперы, регулярно сталкиваемся с негативной обратной связью», — говорит директор по бренду «Брусники» Денис Давыдов. «Иногда она справедлива. Мы не идеальны, и не боимся об этом говорить. Но порой бывает парадоксально: наша управляющая компания "слишком хорошо чистит дорожки"; наши инженеры, спасая озеро, "убивают экологию"; панорамные окна "вызывают чувство незащищенности". Мы не раз и не два задумывались над этим парадоксом, а почему так. Кажется, одна из причин — страх перемен. Часть людей хорошему предпочитает привычное. И с этой точки зрения желание обвинить кого-либо даже в позитивных преобразованиях вполне объяснимо», — делится Денис Давыдов.

В основе креативной идеи, разработанной вместе с агентством Instinct, — ирония (само-, пост- и мета-). Она выделяет коммуникацию на фоне тяжелой отраслевой повестки и предлагает сквозь призму юмора взглянуть на довольно сложную тему жизненного устройства.

Ядром кампании вновь стал ролик, срежиссированный Ладо Кватания. Съемки проходили в Екатеринбурге в четырех локациях: «Шишимской горке», «Южных кварталах», «На Некрасова» и «Северном квартале».

Главным визуальным решением команда проекта сделала статичную камеру. Сегодня этот прием используется редко, потому что не прощает огрехов. Это царство идеальной композиции и выверенного света. Но он как нельзя лучше подходит для клипов с качественной драматургией.

«Это мы виноваты в том, что ролик получился таким неожиданным и инсайтовым», — признается команда агентства Instinct. — «И да, нам с этим жить».

Команда проекта:

«Брусника» (клиент)

Instinct (агентство)

Hype Production (продакшен)

Продюсер: Андрей Самсонов

Режиссер: Ладо Кватания

Оператор: Владимир Ушаков

Художник-постановщик: Денис Токарев

Второй режиссер: Олег Романов

Директора съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов

Режиссер монтажа: Артём Дмитриев

Продюсер пост-продакшена: Сюзанна Норузи

Автор аранжировки: Александр Зенов