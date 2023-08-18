«Циан» нарастил выручку до 2,66 млрд рублей благодаря медийной рекламе

Выручка «Циана» во втором квартале выросла на 40% до 2,66 млрд руб., сообщается на сайте компании. Рост произошёл за счёт размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламе.

Наибольший вклад в это внес основной бизнес «Циана», в целом компания прибавила по всем ключевым финансовым показателям — чистый убыток годом ранее сменился прибылью в текущем году.

Расходы на маркетинг увеличились до 908 млн руб. с 392 млн руб. годом ранее.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 23% до 590 млн рублей, рентабельность показателя снизилась на 3 процентных пункта до 22,2%.

Второй квартал «Циан» закончил с прибылью в размере 404 млн руб., в прошлом году компания работа в убыток, который составил 433 млн руб.

По итогам первого квартала этого года компания повысила расходы на маркетинг на 22% до 844 млн руб. В первом квартале «Циан» нарастил выручку на 39% — до 2,4 млрд руб.