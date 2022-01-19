Лёгкий путь домой: Циан запустил новую рекламную кампанию

Циан представил новую рекламную кампанию о том, как легко найти свой дом на его платформе. В основе промо — слоган «Лёгкий путь домой». В роликах от креаторов why.company рассказчиками выступили сами квартиры, у каждой из которых свой характер, речевые особенности и отношение к жильцам. Об этом Sostav сообщила пресс-служба сервиса.
Например, один дом грустит, другой с нетерпением ждёт первых жильцов, а третий сожалет, что стал слишком тесным для разросшейся семьи. Как отметили авторы промо, в роликах нет главных героев — в центре внимания видео оказываются покупатели недвижимости и их жизненные ситуации.
Теперь главное слово переходит дому: ведь никто никогда не спрашивает сами квартиры, что они думают о своих хозяевах — прошлых и будущих.
Анна Смирнова, руководитель бренд-службы Циан:
Чтобы Циан выглядел органично и искренне, нужно по-новому взглянуть на знакомые инсайты: искать не просто эмоциональные моменты, а такие, в которые компания встраивается как технологичная it-платформа, делающая жизнь удобнее.
И чтобы избежать мелодраматичности и правильно сменить жанр — мы использовали не постановочные кадры, а старались снимать жизнь.
В первый ТВ-флайт вошли три ролика по 20 секунд, каждый из которых раскрывает уникальное предложение от Циан. Режиссёром проекта стал Витя Горбачёв, оператором выступил Филипп Задорожный, а в качестве художника была приглашена Мария Славина.
Тимофей Березин, креативный директор why.company:
Рекламная среда на рынке недвижимости сейчас очень однородна — похожие люди в похожих интерьерах радостно притворяются счастливыми. Мы предложили Циан перестать отшучиваться, сделав упор в коммуникации на сокращение дистанции со зрителем и общую кинематографичность.
Нам кажется, что это единственно возможный синтез эмоционального и рационального подхода. Важно, что бренд не скрывает, что именно он рекламирует, но выглядит при этом человечно, естественно и знакомо.
Также в рамках кампании был разработан лендинг, где собраны спецпредложения по новостройкам от банков и затсройщиков. Уникальные объявления на сайте отмечены специальным значком «Только на Циан». Также на нём можно увидеть ролик, где сервис представлен как платформа, включающая комплекс услуг: от поиска квартиры до получения одобрения по ипотеке и оформлению сделки.
Ранее Циан запретил расистские объявления — с 1 февраля 2022 года в описании объектов недвижимости нельзя указывать расовые предпочтения съёмщика или притеснять потенциальных покупателей по гражданству.
Состав творческой группы:
Циан (клиент)
Директор по маркетингу: Евгений Бондарев
Руководитель бренд-службы: Анна Смирнова
Старший бренд-менеджер: Алёна Анисимова
Бренд-менеджер: Дарья Баврина
PR: Ольга Подоляка
why.company (агентство, продакшн)
Креативный директор, сооснователь: Тимофей Березин
Генеральный директор, сооснователь: Николай Смирнов
Исполнительный продюсер: Анна Бученкова
Режиссёр-постановщик: Виктор Горбачев
Оператор-постановщик: Филипп Задорожный
Художник-постановщик: Мария Славина
Художник по костюму: Татьяна Мамаева
Кастинг-директор: Катя Чернецова (Москва) и Нелли Авилова (Санкт-Петербург)
Монтаж: Антон Иванов
Композитор: Вадим Маевский, Александр Туркунов
Колорист: Александр Золотарев