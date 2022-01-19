Лёгкий путь домой: Циан запустил новую рекламную кампанию

Циан представил новую рекламную кампанию о том, как легко найти свой дом на его платформе. В основе промо — слоган «Лёгкий путь домой». В роликах от креаторов why.company рассказчиками выступили сами квартиры, у каждой из которых свой характер, речевые особенности и отношение к жильцам. Об этом Sostav сообщила пресс-служба сервиса.

Например, один дом грустит, другой с нетерпением ждёт первых жильцов, а третий сожалет, что стал слишком тесным для разросшейся семьи. Как отметили авторы промо, в роликах нет главных героев — в центре внимания видео оказываются покупатели недвижимости и их жизненные ситуации.

Теперь главное слово переходит дому: ведь никто никогда не спрашивает сами квартиры, что они думают о своих хозяевах — прошлых и будущих.

Анна Смирнова, руководитель бренд-службы Циан: Чтобы Циан выглядел органично и искренне, нужно по-новому взглянуть на знакомые инсайты: искать не просто эмоциональные моменты, а такие, в которые компания встраивается как технологичная it-платформа, делающая жизнь удобнее. И чтобы избежать мелодраматичности и правильно сменить жанр — мы использовали не постановочные кадры, а старались снимать жизнь.

В первый ТВ-флайт вошли три ролика по 20 секунд, каждый из которых раскрывает уникальное предложение от Циан. Режиссёром проекта стал Витя Горбачёв, оператором выступил Филипп Задорожный, а в качестве художника была приглашена Мария Славина.

Тимофей Березин, креативный директор why.company: Рекламная среда на рынке недвижимости сейчас очень однородна — похожие люди в похожих интерьерах радостно притворяются счастливыми. Мы предложили Циан перестать отшучиваться, сделав упор в коммуникации на сокращение дистанции со зрителем и общую кинематографичность. Нам кажется, что это единственно возможный синтез эмоционального и рационального подхода. Важно, что бренд не скрывает, что именно он рекламирует, но выглядит при этом человечно, естественно и знакомо.

Также в рамках кампании был разработан лендинг, где собраны спецпредложения по новостройкам от банков и затсройщиков. Уникальные объявления на сайте отмечены специальным значком «Только на Циан». Также на нём можно увидеть ролик, где сервис представлен как платформа, включающая комплекс услуг: от поиска квартиры до получения одобрения по ипотеке и оформлению сделки.

Ранее Циан запретил расистские объявления — с 1 февраля 2022 года в описании объектов недвижимости нельзя указывать расовые предпочтения съёмщика или притеснять потенциальных покупателей по гражданству.

Состав творческой группы:

Циан (клиент)

Директор по маркетингу: Евгений Бондарев

Руководитель бренд-службы: Анна Смирнова

Старший бренд-менеджер: Алёна Анисимова

Бренд-менеджер: Дарья Баврина

PR: Ольга Подоляка

why.company (агентство, продакшн)

Креативный директор, сооснователь: Тимофей Березин

Генеральный директор, сооснователь: Николай Смирнов

Исполнительный продюсер: Анна Бученкова

Режиссёр-постановщик: Виктор Горбачев

Оператор-постановщик: Филипп Задорожный

Художник-постановщик: Мария Славина

Художник по костюму: Татьяна Мамаева

Кастинг-директор: Катя Чернецова (Москва) и Нелли Авилова (Санкт-Петербург)

Монтаж: Антон Иванов

Композитор: Вадим Маевский, Александр Туркунов

Колорист: Александр Золотарев