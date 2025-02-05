Цены на домашний интернет с начала года выросли на 15%

Цены на домашний интернет и платное ТВ в России с начала года выросли на 5−15%. Участники рынка связывают это с курсом валют, ключевой ставкой и ростом расходов на зарплаты, логистику и аренду, сообщают «Известия».

Например, с 1 февраля ежемесячная абонентская плата за домашний интернет, платное ТВ и аренду роутера в МТС выросла на 85 рублей. «Ростелеком» также предупредил абонентов о повышении платы за обслуживание — в январе изменение стоимости на услуги доступа в интернет составило в среднем 5%. Подорожал на 10−15% интернет и у региональных операторов.

В ФАС сообщили изданию, что на постоянной основе осуществляется мониторинг экономической обоснованности повышения тарифов на рынках услуг связи, в том числе на услуги доступа к интернету. В Минцифры заверили, что не фиксируют существенного изменения цен и не получали жалоб по этому поводу.

В «ТМТ консалтинг» отметили, что рост цен с IV квартала 2024 года и по настоящий момент происходит по всей России — в среднем рост составил 5−10%, в абсолютном выражении рост составил около 100 руб. Операторы держали цены в течение двух лет, но в нынешней экономической ситуации их начали повышать практически все компании связи, указали аналитики.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков назвал причинами роста цен инфляцию, приобретение оборудования в условиях санкций по новым логистическим каналам по завышенным ценам, изменение цепочек поставок из-за санкций и снижение курса рубля. Все это приводит к повышению стоимости не только телеком-сервисов, но и других товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские операторы связи планируют поднять тарифы на 10−20%. Они объясняют это ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, увеличением расходов на персонал и других издержек.