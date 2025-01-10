«Ростелеком» поднял цены на 5%

«Ростелеком» с января повысил цены на 5% на ряде архивных тарифов домашнего интернета. Повышение вызвано инфляцией, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

По его словам, архивные тарифы вводились «совсем в других экономических условиях». Обновленные тарифы появятся в счетах абонентов за указанный месяц и в личном кабинете. Какого именно количества абонентов коснется повышение цен, он не уточнил.

Представитель ФАС сообщил изданию, что ведомство проверит действия интернет-провайдера на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае выявления таких, примет меры.

Цены на домашний интернет поднимают и другие провайдеры, знает гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, это связано с ростом стоимости услуг по поддержанию состояния линий передач, инфляцией и проблемами с приобретением телекоммуникационного оборудования, которое сейчас ввозится через параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские операторы связи планируют поднять тарифы на 10−20%. Они объясняют это ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, увеличением расходов на персонал и других издержек.